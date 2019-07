Tesserini venatori, nuove modalità di consegna: «Ritiro più veloce per i cacciatori»

MASSA MARITTIMA – Sottoscritta pochi giorni fa la convenzione tra Comune di Massa Marittima e Associazioni venatorie del territorio riunite sotto la sigla U.M.A.V.I. – Unione massetana associazioni venatorie italiane.

A partire dalla stagione corrente, 2019 -2020, gli interessati non dovranno più recarsi presso l’ufficio comunale, bensì presso la ex sala consiliare di via Norma Parenti messa a disposizione dal Comune di Massa Marittima alle associazioni al fine di rendere più agevole il ritiro e la consegna dei tesserini venatori.

L’accordo raggiunto, che vede una prima fase sperimentale, permetterà di rendere più soddisfacente e rapido il servizio per i numerosi cacciatori ne usufruiscono. Pubblica amministrazione e associazionismo collaborano così al miglioramento della qualità del servizio al cittadino.

Soddisfazione da parte del Comune, ma anche delle associazioni, che potranno così gestire ritiro e consegna del tesserino venatorio ai propri associati nelle modalità più congeniali ai tempi dell’apertura della stagione venatoria e per tutto il suo decorso.

Gli orari del servizio saranno comunicati a tutti i cittadini sul sito web del Comune di Massa Marittima www.comune.massamarittima.gr.it in base al calendario stabilito e tutti gli interessati potranno contattare l’ufficio comunale per ogni chiarimento e delucidazione al numero 0566-906270.