Nuova disinfestazione contro mosche e zanzare: porte e finestre chiuse. Ecco dove e quando

GROSSETO – Giovedì 18 luglio dall’1 alle 5 verrà effettuato, tramite ditta specializzata incaricata dall’amministrazione comunale, un trattamento di disinfestazione nebulizzando un prodotto a basso impatto ambientale e a ridotta persistenza specifico contro mosche, zanzare e altri insetti, sia sul verde pubblico che sul verde privato nelle aree limitrofe al Parco di via Giotto e al Parco Ombrone e nelle frazioni di Roselle e Alberese.

Pertanto gli abitanti delle arre e frazioni interessate dovranno seguire alcune pratiche indicate nell’ordinanza: tenere porte e finestre chiuse durante le ore notturne della notte interessata dal trattamento; rimuovere la biancheria lasciata ad asciugare durante le ore notturne nella notte interessata dal trattamento; custodire eventuali animali domestici in locali chiusi durante il trattamento; non lasciare alimenti e bevande all’aperto; rimuovere eventuali abbeveratoi degli animali domestici; evitare il consumo di frutta e verdura provenienti dalle aree oggetto di trattamento fino alla mezzanotte del terzo successivo allo stesso (in seguito si consiglia un accurato lavaggio prima del loro consumo).

