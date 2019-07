Le spiagge si puliscono anche con i social: parte il progetto #argentariocleanup

MONTE ARGENTARIO – “Argentario Cleanup è il progetto che vuole coinvolgere le persone comuni in una campagna di pulizia ambientale sfruttando i social – raccontano i promotori dell’iniziativa “Argentario Cleanup”, promossa dalla pagina facebook di fotografie delle bellezze naturali “Argentario mare e natura”.

“Alla base di Argentario Cleanup – continuano – sta un principio diverso rispetto a quello delle iniziative di pulizia in luoghi o in giorni specifici. In questo caso, ogni cittadino o turista è invitato a fare singolarmente la propria parte raccogliendo i rifiuti che trova in spiaggia o sulla via, a fotografarli sul luogo di raccolta per poi pubblicare la foto su Facebook oppure su Instagram aggiungendo l’hashtag #argentariocleanup. Come piccolo incentivo, e mezzo di promozione, ogni settimana regaliamo una maglietta col logo del progetto a una delle persone che hanno scattato e pubblicato la foto con il loro lavoro di raccolta rifiuti scegliendola a estrazione”.

“L’iniziativa – proseguono i promotori- è stata lanciata sui social network alla fine del mese di giugno con l’aiuto di altre pagine e gruppi Facebook locali che hanno aderito con entusiasmo al progetto. L’idea ha avuto un ottimo successo: durante la prima settimana sono stati recuperati molti rifiuti galleggianti nel Porto del Valle di Porto Santo Stefano, piccoli pezzi di plastica sulla spiaggia delle Cannelle e tre sacchi di rifiuti recuperati con l’aiuto di una barca di turisti su una delle bellissime spiaggette della zona di Capo d’Uomo che si possono raggiungere solo dal mare”.

“Siamo soddisfatti – concludono i promotori – ma speriamo di vedere ancora più foto marcate #argentariocleanup. Inoltre, ci piacerebbe prolungare la campagna oltre l’estate e organizzare eventi di pulizia di gruppo durante tutto l’anno”.

Maggiori info sull’iniziativa a questo LINK