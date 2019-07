Le ragazze della Gea si arredono alla corazzata San Giovanni

GROSSETO – Pronostico rispettato nelle semifinali del 2° torneo internazionale “Rosa del Mare” in svolgimento a Giulianova Lido. La formazione under 14 della Gea Grosseto s’è arresa (82-31) contro la corazzata Geas Sesto San Giovanni, forse la più importante società a livello giovanile in Italia. Le milanesi si sono dimostrate troppo forte sia fisicamente che tecnicamente delle biancorosse di Luca Faragli. Nell’altra semifinale Pescara ha invece battuto Chieti1 per 49-33. Venerdì sono in programma le finali: alle 16,30 nella gara per il 3°-4° posto la Gea Grosseto sfida il Chieti 1 in un incontro tutto da giocare, mentre alle 19 Geas e Pescara si contenderanno il prestigioso trofeo.

La formazione della Gea: Rachele Di Stano, Giulia Faragli, Anna Landi, Sofia Tanganelli, Alice Panella, Linda Vinci, Celeste Saccardo, Melissa Picchianti, Margherita Pepi, Sara Rinaldi. All. Luca Faragli, assistente Benedetta Di Stano.