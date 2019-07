In città arriva la fibra ultraveloce, lavori sulle strade

GROSSETO – Viale Sonnino, al via in rifacimento del manto stradale. A seguito dei lavori messi in atto dall’azienda Open Fiber sul territorio comunale di Grosseto, partiranno lunedì 15 luglio le opere di ripristino e rifacimento del manto stradale di viale Sonnino, di fondamentale importanza per la viabilità cittadina: saranno realizzate sempre dall’azienda a compensazione di alcuni ripristini definitivi che avrebbe dovuto svolgere, compiuti invece dal Comune nell’ambito di interventi di manutenzione straordinaria.

Il tratto di strada interessato dai lavori sarà quello che parte dal semaforo e copre tutto il rettilineo in direzione viale Matteotti. “Ringraziamo i vertici e lo staff di Open Fiber per la grande collaborazione – spiegano il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alle Manutenzioni e ai Lavori pubblici Riccardo Megale – ci scusiamo con la cittadinanza per gli eventuali disagi che la circolazione potrebbe subire in questo breve periodo del cantiere, ma presto beneficeremo di una delle principali arterie della città ripristinata”.

Le opere inizieranno lunedì 15 e termineranno nelle successive due settimane. Nel corso dei lavori sarà necessario chiudere alla circolazione – in momenti limitati e in maniera alternata – i due sottopassaggi. L’amministrazione comunale si occuperà di comunicare i vari passaggi di questa importante operazione.