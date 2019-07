MARINA DI GROSSETO – «I nostri clienti non pranzano né cenano più qui a causa del cattivo odore che viene dai cassonetti» lo racconta Giuliana Pucci, che a Marina di Grosseto ha una serie di attività in via Giannutri, sul lungomare: un forno una pizzeria, un bar.

«I cassonetti dei rifiuti davanti alle attività necessitano di un lavaggio perché emanano un odore nauseabondo per mezza Marina di Grosseto. Abbiamo fatto varie segnalazioni ma senza risultato. Non so più a chi rivolgermi. Qualcuno deve intervenire, perché sto perdendo la stagione».