GeoPark card disponibile alla Porta del Parco di Montieri e Gerfalco. Tutti i vantaggi

MONTIERI – Dal primo di luglio la GeoPark card è disponibile anche alla Porta del Parco di Montieri e Gerfalco (Centro visite Riserva Naturale di Cornate e Fosini) nel Comune di Montieri. Si tratta della card pensata per promuovere i musei e le varie attività connesse come le escursioni e le visite guidate, in modo da fidelizzare i visitatori del Parco nazionale delle Colline Metallifere Grossetane, che comprende il territorio dei sette comuni a nord della provincia di Grosseto: Follonica, Gavorrano, Massa Marittima, Montieri, Monterotondo Marittimo, Roccastrada e Scarlino.

La GeoPark card verrà distribuita gratuitamente dal personale delle Porte del parco. Ai possessori dà diritto ad una serie di vantaggi: presentando agli uffici turistici un totale di 3 ricevute che attestano la visita ai Musei o la partecipazione alle escursioni che nel nostro Comune partiranno sia direttamente da Montieri che dalla Porta del Parco di Gerfalco, sarà possibile ricevere un gadget promozionale e attivare lo sconto del 20% su tutti i prodotti nei BookShop delle Porte del parco.