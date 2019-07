È nato Coop online, il nuovo servizio di e – commerce di Unicoop Tirreno

GROSSETO – Coop online è partito con la vendita di circa 11.000 prodotti non alimentari legati alla casa, al tempo libero ed alla tecnologia.

Promozioni, Arredo e tessile, A tavola e in cucina, Elettrodomestici e tecnologia, Outdoor e Tempo Libero, Giochi, infanzia e cartoleria, Coop Salute e Marchi sono le otto sezioni in cui è articolata l’ampia offerta.

La previsione è comunque di incrementare progressivamente l’assortimento. Con Coop online viene dato nuovo spazio al No Food proponendo una vendita complementare e sinergica rispetto alla proposta presente nei punti vendita di Unicoop Tirreno, una vera e propria convergenza dell’offerta tra “fisico” e online in termini di assortimento, prezzi e promozioni.

I prodotti si comprano sul web e poi si ritirano al punto vendita o si ricevono a casa, se particolarmente voluminosi. Coop online è comodo perché si acquista con facilità, sicuro perché l’acquisto è garantito per condizioni di vendita, modalità di pagamento, diritto di recesso ecc., affidabile e trasparente anche per i valori che lo ispirano.

Davanti al computer di casa o in qualsiasi luogo e a qualsiasi ora, cellulare alla mano, basta registrarsi su www.cooponline.it e la spesa è fatta. In pochi giorni è pronta per essere ritirata gratuitamente – si riceve via e-mail e sms un codice segreto per il ritiro – al punto vendita prescelto in fase d’acquisto.

Coop On Line è un servizio che semplificherà la vita di soci e clienti, ma con le garanzie di Coop: informazioni dettagliate e condizioni di pagamento del tutto chiare. Una piattaforma di e-commerce di facile accesso, che permette di soddisfare al meglio i bisogni della famiglie grazie a un assortimento molto più ricco rispetto quello dei punti vendita Coop (limitato per motivi di spazio), con consegne rapide e secondo modalità d’acquisto più moderne senza rinunciare alla trasparenza garantita on line come in ogni negozio della Cooperativa.