Dilettando debutta a Castiglione: vince Aurora con la sua voce. Ecco la classifica

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Aurora Mancini, portacolori del bagno Il Faro, conquista con la sua voce la prima puntata di Dilettando a Castiglione della Pescaia. Secondo posto per il gruppo di ballo “The greatest showman”, terzo posto pari merito per i ballerini di classica Eleonora Spreghini e Simone Tinacci e per la cantante Britney Bricherasio, premio simpatia attribuito alle “Fatine Ballerine”.

La prima tappa della sedicesima edizione del programma di Toscana Tv e Siena Tv, condotto da Carlo Sestini, ha emesso i suoi verdetti che hanno visto primeggiare la sedicenne di Lamporecchio, Aurora Mancini che ha stregato la giuria con Caruso, uno dei brani più belli composti dal compianto Lucio Dalla. Bella la performance del gruppo di ballo “The greatest showman” per il bagno Castiglionese, una esibizione di canto e ballo ispirata alla coreografia del film musical diretto da Michael Gracey.

La terza piazza invece se la sono divisa due performance diverse, quella canora di Britney Bricherasio per il bagno Valbona, con la bellissima Kiss di Prince e per i ballerini di danza classica, Eleonora Spreghini e Simone Tinacci che invece hanno danzato un pas a dux tratto da Coppelia, in rappresentanza del bagno La Vela. Discorso particolare per il premio simpatia che la giuria, composta tra gli altri dall’assessore regionale, Vincenzo Ceccarelli, ha assegnato alle “Fatine Ballerine” il gruppo costituito dalle volontarie di “Castiglione in Rosa” che si è esibito ballando Mamma Mia degli Abba. “Come al solito la piazza di Castiglione della Pescaia – ha commentato il sindaco Giancarlo Farnetani – ha risposto molto bene a questo appuntamento che si rinnova da sedici anni, non tradendo le aspettative. Molto alto il livello delle esibizioni che non hanno assolutamente nulla da invidiare a quelle dei professionisti più affermati. Dilettando è come sempre una garanzia di successo che si consolida negli anni.”

Accanto a Carlo Sestini nella conduzione anche l’immancabile Paco Perillo, le due vallette, Francesca Magdalena Giorgi e Giada Ciarpi e la cosplayer Valentina Serini, in arte LadyOr. Per Aurora Mancini si sono dunque aperte le porte della finalissima di Grosseto del 7 settembre, mentre per tutti gli altri premiati quelle delle due semifinali del 29 agosto a Follonica e del primo settembre a Campagnatico, ma c’è ancora speranza di arrivare in finale o in semifinale grazie al contest on line de il Giunco per le altre esibizioni, quelle del Jambo Dance e Big Bang Group del bagno Laura (Aurora, Alessia, Anita, Emma, Gaia, Sofia, Aurora Lombardini, Alessia Bianchini, Alejandra, Martina, Letizia, Francesca e Margherita), della cantante del bagno Tito, Valentina Medoli, per il gruppo di coreographic dance delle Crazy del bagno Bruna (Anita, Elisa, Asia, Sabina a Anstasya), del comico imitatore Emanuele Perfetti per il bagno Agua Fria e del venticinquenne poeta contadino Matteo Tistarelli in rappresentanza del bagno Balena. Inoltre il sindaco Farnetani ha lanciato la candidatura di Castiglione per bissare il premio indetto da Maremma Magazine, “Maremma Beauty” inviando i tagliandi contenuti nel mensile. La messa in onda della prima puntata su Toscana Tv (canale 18) è prevista per martedì 16 luglio alle 21,15 e la replica domenica 21 alle 15, mentre su Siena Tv (canale 90) la prima messa in onda è quella di sabato 20 alle ore 21 e la replica la domenica 21 alle 13. L’appuntamento invece con la serate di Dilettando nelle piazze della maremma prosegue la prossima settimana, il 17 nella piazza Gramsci di Scarlino Scalo e il 19 luglio in piazza Garibaldi a Santa Fiora.