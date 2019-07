Blitz sulla spiaggia: maxi sequestro di occhiali “tarocchi”. Avrebbero fruttato migliaia di euro

FOLLONICA – Blitz della Polizia Municipale sulla spiaggia di Follonica. Gli agenti sono entrati in azione nella zona della Colonia, a Senzuno, sequestrando merce contraffatta e altra venduta in modo irregolare.

In particolare la Municipale ha sequestrato circa 200 paia di occhiali “griffati” e contraffatti e altri 300 pezzi di articoli da mare, come salvagenti, gonfiabili e altro, venduti in modo irregolare. Un’attività quella della Polizia Municipale della città del Golfo che va avanti dall’inizio della stagione e che sta dando risultati importanti in termini di materiale sequestrato e e di contrasto sia al commercio abusivo che alla contraffazione.