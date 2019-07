Acqua Village e Uisp insieme per sostenere le attività sportive della Maremma

FOLLONICA – Acqua Village promuove lo sport toscano con tante iniziative che interessano le società sportive, e non solo. Nei mesi scorsi infatti, l’azienda proprietaria dei parchi acquatici del divertimento di Follonica e Cecina ha contattato Uisp Grosseto per iniziare una collaborazione con l’associazione, al fine di sostenere le attività sportive della provincia grossetana con progetti condivisi.

Tra le iniziative c’è anche una giornata di Follonica al parco sabato 13 luglio dedicata a tutti gli iscritti Uisp Grosseto, per trascorrere assieme ore di divertimento e relax e non solo. Sabato alle 17 a Acqua Village il presidente di Uisp Grosseto, Sergio Perugini, assieme con il proprietario dei parchi acquatici, Marcello Padroni, alla presenza del sindaco di Follonica, Andrea Benini, e dell’assessore allo Sport di Grosseto, Fabrizio Rossi, consegnerà dei riconoscimenti agli atleti che si sono distinti nell’ultima annata sportiva.

«Avevamo già collaborato in passato con Uisp Grosseto e ora la partnership si rinnova – spiega il proprietario di Acqua Village, Marcello Padroni –: già da anni sosteniamo lo sport attraverso l’iniziativa “Sport Day” che vede le società sportive toscane partecipare a giornate a loro dedicate all’interno dei nostri parchi acquatici di Follonica e Cecina. La partnership con Uisp ci permette di allargare questo progetto e di ampliare il supporto che ogni anno diamo alle società grossetane per promuovere le loro attività, che riteniamo fondamentali per la crescita dei ragazzi. Le collaborazioni con le realtà territoriali sono per Acqua Village basilari, perché crediamo che un’azienda debba necessariamente supportare le comunità dove ha sede, e per un parco del divertimento i bambini e i ragazzi sono il target principale, quindi sport e scuola sono i destinatari ideali delle nostre iniziative. Alle scuole toscane negli anni abbiamo donato strumenti digitali utili a supportare l’attività didattica, poi c’è lo “Sport day”, e adesso la collaborazione con Uisp Grosseto. Stiamo già pianificando un evento per il prossimo anno con l’associazione grossetana e non ci fermeremo qui».

«Per noi è molto importante e prestigioso aggiungere quella con l’Acqua Village alle collaborazioni che già abbiamo a Follonica – afferma il presidente di Uisp Grosseto Sergio Perugini -. Proprio la città del Golfo ha ospitato l’evento più importante della nostra annata sportiva: i campionati nazionali Uisp di ginnastica ritmica, e anche in quell’occasione ci ha fatto particolarmente piacere avere come partner il parco acquatico. Portare il nostro sport per tutti all’interno di Acqua Village è senz’altro un modo ulteriore per qualificare le proposte della Uisp».