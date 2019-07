Pulizia delle strade: cambia il servizio di spazzamento. Ecco le strade interessate

SCARLINO – A partire da lunedì 15 luglio e fino a lunedì 30 settembre cambia il sistema di pulizia delle strade di Scarlino Scalo.

Il servizio, attivato in via sperimentale nella zona commerciale della frazione (piazza Agresti, piazza Gramsci, e nel tratto di via Matteotti fino a via Costa), prevede l’utilizzo del soffiatore per i parcheggi a destra e a sinistra della strada e il passaggio della spazzatrice solo nella parte centrale degli spazi e delle carreggiate.

Gli uffici preposti provvederanno alla sistemazione dei cartelli di avviso della pulizia delle strade, così da annunciare ai cittadini e ai turisti la modifica del servizio. Inoltre la pulizia verrà anticipata alle prime ore del mattino.

«Abbiamo deciso di sperimentare un nuovo metodo di spazzamento delle strade a Scarlino Scalo – spiega il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici di Scarlino, Luciano Giulianelli – per rendere più fruibile il cuore della frazione, dove si trovano appunto la maggior parte delle attività commerciali della zona”.

“Questa modifica permetterà di utilizzare sempre i parcheggi dell’area e nel contempo di mantenere pulito il centro di Scalo. In queste prime settimane di mandato stiamo riorganizzando i vari servizi inerenti al settore Lavori pubblici per renderli più funzionali rispetto alle esigenze del territorio. Stiamo ultimando il taglio dell’erba nelle varie frazioni e a Scarlino, mancano solo alcune rifiniture: in questo caso ci siamo trovati di fronte a un problema da risolvere nell’immediato, perché non era stato dato in appalto il servizio, come accadeva sempre, a una ditta esterna e quindi abbiamo dovuto impiegare gli operai comunali nell’intervento.

Non avevamo il tempo necessario per poter affidare il taglio dell’erba a un fornitore privato ma, grazie alla disponibilità del personale del municipio, siamo riusciti lo stesso a portare a termine la pulizia delle aree verdi comunali».