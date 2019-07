ORBETELLO – Tutto è pronto all’Hotel Fontermosa Resort e al Ristorante Fonte degli Aromi per la presentazione ufficiale delle rinnovate strutture sabato 20 luglio. Per quell’occasione la società che è subentrata nella gestione, Fontermosa srl – che fa capo a una famiglia di imprenditori campani conosciutissimi, i Coppola – ha organizzato un evento a livello nazionale che vedrà il complesso ricettivo dell’Osa essere protagonista di uno spettacolo unico messo in scena dalla Compagnia dei Folli, la stessa che ha curato l’inaugurazione di Matera capitale europea della cultura.

Mentre fervono i preparativi, Fontermosa apre le sue porte e si offre al pubblico in una versione completamente rinnovata con un ristorante eccellente, 20 camere di un hotel intimo e curatissimo, location ideale per cerimonie ed eventi e una piscina che è un luogo di relax e comfort: ecco il nuovo volto del complesso che si prepara a diventare gioiello della ricettività in Maremma.

A presentare il restyling della struttura sono stati Dario ed Emilio Coppola, figli di Paolo che per primo, da cliente, si è innamorato di Fontermosa e ha spinto per l’investimento: “Quando siamo arrivati in Maremma e abbiamo scoperto Fontermosa, è stato un amore a prima vista – spiegano i due fratelli – abbiamo sentito un’emozione che ci ha fatto battere il cuore e questo nel tempo è diventato lo slogan di Fontermosa, con quella pineta, quella brezza, quella struttura che sovrasta il parco in un tripudio di piante e fiori che noi abbiamo contribuito a incrementare realizzando un immenso giardino verticale, forse unico in questo territorio. Nel giro di pochissimi mesi l’hotel è stato interamente rinnovato, negli esterni, negli arredi, nella cura della pineta dove anche la piscina, protagonista indiscussa del paesaggio, è stata ristrutturata nei suoi 350 metri quadrati con la costruzione di un bordo pregiato e di attrezzature esclusive”.

“Il cuore pulsante della rinascita di Fontermosa – illustrano i due imprenditori – batte nella cucina del ristorante che, non a caso, si chiama Fonte degli Aromi. La nostra idea è quella di una ristorazione con prodotti a chilometro zero e per questo abbiamo realizzato a fianco dell’hotel un orto curatissimo. La base sono gli elementi della terra rielaborati dai nostri chef. Qui tutto è studiato nei minimi dettagli. Ci piace pensare che gli ospiti di Fontermosa e Fonte degli Aromi siano sorpresi dall’accoglienza e dal piacere dell’ospitalità del nostro staff. Qui si viene per stare in relax, in un ambiente accogliente ma intimo, con l’esaltazione dei profumi della Natura. Siamo a due passi dalle principali vie di comunicazione ma ci sentiamo protetti dalla flora della macchia mediterranea. Lasciare l’Aurelia, percorrere la strada che porta all’hotel è una scoperta che non ti aspetti”.

In una Maremma dove l’ambiente, il paesaggio, la storia sono gli elementi vincenti del turismo, Fontermosa vuole essere un nuovo modello, alzando l’asticella dell’ospitalità e si candida per essere location ideale per eventi e attività congressuali. Qui abbiamo gli spazi e un paesaggio unico per ospitare matrimoni, convention, cerimonie private e incontri pubblici. La struttura ha uno staff di 16 persone formate, la maggior parte del posto, che sono a disposizione per ogni esigenza dei nostri clienti. E il ristorante è in grado di rispondere a tutti i tipi di richieste da aperitivi esclusivi, a brunch, gran buffet e ovviamente pranzi e cene realizzati con la professionalità della brigata di cucina. Fonte degli Aromi e Fontermosa diventeranno per noi un marchio che segnerà una tipologia e una metodologia di ricettività, vale a dire che saranno dei modelli per altre esperienze simili che intendiamo portare avanti nel territorio”.

L’Osa negli ultimi mesi è stata oggetto anche di interesse regionale per la questione delle acque termali e Fontermosa ha risposto prontamente dichiarandosi disponibile a creare e a diventare un centro termale, unico nel territorio. “Siamo aperti al dialogo, siamo disponibili con le nostre energie e con il nostro entusiasmo. Crediamo che questo possa essere d valore aggiunto per la Maremma e per la parte tra l’Argentario e Orbetello. Siamo ai nastri di partenza. Aspettiamo il via”. E l’amministrazione comunale lagunare, intervenuta alla presentazione con l’assessore Maddalena Ottali, è pronta ad appoggiare l’iniziativa della famiglia Coppola: “L’investimento su Fontermosa – sottolinea Ottali – è una grande opportunità per il nostro territorio, per questo abbiamo accelerato le pratiche per rendere possibile, nel più breve tempo possibile, la riapertura delle terme che era già nel nostro programma, restituendole alla popolazione e a chi, come i Coppola, sta investendo per alzare la qualità della nostra offerta turistica. Come amministrazione stiamo dando il massimo supporto, in particolare ringraziamo per l’impegno il consigliere delegato e senatore Roberto Berardi, che sta seguendo l’iter della riapertura in prima persona”.

“Le terme – concludono i fratelli Coppola – rappresentano un volano per Fontermosa e per tutto il territorio, per quanto ci riguarda una struttura termale ci permetterà di diversificare l’offerta per fare turismo 365 l’anno, andando a implementare anche i posti di lavoro che, al momento, tra diretti e indotto sono circa 30″.

Intanto il 20 luglio si annuncia come una festa memorabile, dai toni della dolce vita; sarà una serata rigorosamente a invito – ne sono stati spediti più di 400 – nella quale la proprietà offrirà agli ospiti un grande buffet che sarà un viaggio tra la terra campana e la terra di Maremma arricchito dalla presenza di due eccellenti aziende del vino come Val delle Rose e Monteverro. Poi ci sarà lo spettacolo della Compagnia dei Folli, “Lunaria 1969 – 2019″.

La Compagnia dei Folli ha ideato, studiato e realizzato per Fonteblanda uno spettacolo ispirato ai 50 anni dall’allunaggio, l’atterraggio dell’Apollo 11 sulla Luna che ha cambiato la prospettiva della ricerca aerospaziale e, soprattutto, l’immaginario collettivo. La Compagnia dei Folli è attiva nel settore dello spettacolo dal vivo e dei grandi eventi dal 1984 e vanta una squadra di professionisti che negli anni ha realizzato manifestazioni in tutto il territorio nazionale e con tournée in tutto il mondo. Per Fonteblanda e per i 50 anni dall’arrivo dell’uomo sulla Luna, i Folli hanno immaginato un nuovo viaggio verso il nostro satellite. La squadra dell’Apollo 11 tornò sulla Terra dopo la grande conquista raccontando di un pianeta vuoto e disabitato. Gli immaginari astronauti della Compagnia dei Folli racconteranno un nuvo allunaggio e l’incontro con strani personaggi che animano i sogni e l’immaginazione dell’essere umano: creature luminose, danzatrici volanti e sfere illuminate.

Un nuovo viaggio verso la Luna ricco di miraggi e visioni di cui neanche i protagonisti riescono a distinguere la realtà dalla fantasia, e in cui il pubblico sarà invitato a perdersi per poi ritrovarsi in un nuovo mondo, colorato e stravagante. La Compagnia dei Folli realizzerà “Lunaria” per la presentazione dell’Hotel Fontermosa Resort all’Osa di Fonteblanda utilizzando tecniche di spettacolo di strada come trampoli, artisti in sospensione, danzatori e un grande pallone aerostato, la Luna, che sorvolerà il parco dell’hotel in ricordo di quel “piccolo passo per un uomo, un grande passo per l’umanità”.