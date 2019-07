Le piccole della Gea in semifinale al torneo internazionale

GROSSETO – La Gea Basketball Grosseto under 14 femminile è in semifinale al 2° torneo internazionale “Rosa del mare” in svolgimento a Giulianova Lido. Le ragazzine di Luca Faragli si confronteranno giovedì con il fortissimo quintetto della Geas di Sesto San Giovanni, una corazzata della pallacanestro rosa. Un duello prestigioso che si è concretizzato dopo aver chiuso il girone eliminatorio in seconda posizione. Le biancorosse, dopo la sconfitta all’esordio contro Pescara (38-20), hanno infatti vinto le due partite disputate nella giornata di mercoledì: contro Chieti2 per 40-18 e contro Cento per 42-28. Le milanesi hanno invece piegato Chieti1 (49-12) e Giulianova (56-23), facendo leva sulla loro tecnica e fisicità. La Gea proverà a compiere l’impresa con la solita grinta. Venerdì si giocheranno le finali.

La rosa Gea: Rachele Di Stano, Giulia Faragli, Anna Landi, Sofia Tanganelli, Alice Panella, Linda Vinci, Celeste Saccardo, Melissa Picchianti, Margherita Pepi, Sara Rinaldi. All. Luca Faragli, assistente Benedetta Di Stano.