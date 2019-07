La protesta di una lettrice «Giochi rotti, spazzatura, degrado. Ecco il parco giochi a Marina»

MARINA DI GROSSETO – Degrado, giochi rotti e spazzatura. È la situazione, secondo quanto affermano alcuni cittadini, del parco giochi di Marina di Grosseto quello al fianco del Luna Park. «Voglio porre l’attenzione sul degrado dei parchi giochi a Marina di Grosseto in piena stagione estiva. Il parco in pineta era già in parte rotto l’anno scorso. A distanza di un anno non è stato fatto nessun intervento per riqualificarlo».

«Giochi scassati e spazzatura di ogni tipo: cartoni, scatolette, bottiglie di vetro, plastica e vetri rotti, oltretutto pericolosi perché non facilmente visibili – afferma Valentina, una nostra lettrice -. Credo sia indecoroso che un parco giochi in zona centrale di una località marittima in piena stagione estiva sia in un stato simile. La situazione è la stessa anche in altre zone del paese: ad esempio la spiaggia libera tra il bagno la rotonda ed il bagno ricci di mare: anche qui vetri rotti sulla spiaggia, cartoni e plastica. Capisco che il problema sia prima di tutto la gente che non ha alcun rispetto per i posti dove viviamo però, specie in certi periodi dell’anno, penso che sarebbe necessaria un po’ più di manutenzione delle zone comuni da parte dell’amministrazione».