GROSSETO – Incidente stradale pochi minuti fa al ponte dei Macelli a Grosseto. Una donna, che stava viaggiando in sella alla propria bici, si è scontrata con un’auto. La donna è caduta a terra ed è rimasta ferita fortunatamente sembra in maniera non grave. La donna è stata soccorso dagli operatori del 118 e trasferita all’ospedale Misericordia. Sul posto la Polizia municipale per i rilievi. Anche ieri era stato investito un ciclista.

