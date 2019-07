Incendio in città: le fiamme arrivano vicino alle roulotte. Paura nella notte

GROSSETO – Paura ieri sera in via Giordania a Grosseto per un incendio che partito dalle sterpaglie della zona ha seriamente minacciato alcuni automezzi parcheggiati lì vicino. In particolare le fiamme si sono avvicinate pericolosamente alle roulotte posizionate in quell’area.

A scongiurare il peggio è stato l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco che hanno domato l’incendio in breve tempo. Il pronto intervento della squadra dei vigili del fuoco ha impedito che bruciassero anche i quadri elettrici che si trovano nell’area interessata dall’incendio.