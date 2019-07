Festambiente cerca volontari: aperte le iscrizioni. Ecco come partecipare

RISPESCIA – Come ogni anno, Festambiente dà ufficialmente il via alla campagna di ricerca dei volontari per la trentunesima edizione del festival nazionale di Legambiente, che si svolgerà dal 14 al 18 agosto a Rispescia (Grosseto). Quella di Festambiente è una grande famiglia che ogni estate apre le porte a tutti coloro che hanno intenzione di dedicare parte delle proprie vacanze all’organizzazione e alla gestione di una bellissima avventura all’insegna della sostenibilità, della solidarietà e dell’impegno sociale.

“Chi ha avuto modo di venire almeno una volta a Festambiente anche solo in veste di spettatore – ha dichiarato Angelo Gentili, coordinatore del festival – sa bene che si tratta di un’esperienza unica e irripetibile. Viverla “da dentro” è ancor più potente e lascia una traccia indelebile. Essere un volontario di Festambiente significa diventare protagonista delle battaglie ambientali e sociali con l’entusiasmo che caratterizza da sempre la nostra associazione e la voglia di essere da esso reciprocamente contagiati. E oggi è proprio di questo che abbiamo estremo bisogno: dell’entusiasmo giusto per andare avanti certi che “qualcosa cambierà”, come ci suggerisce il nostro grande amico Daniele Silvestri che il 14 agosto salirà sul palco per il primo Concerto per il clima di Legambiente.

“A proposito di clima: Festambiente 2019 sarà interamente dedicata alla lotta ai cambiamenti climatici – ha aggiunto Gentili -. Il festival sarà, come da tradizione, plastic-free, sostenibile dal punto di vista energetico, con arredi realizzati con materie prime seconde, cibo a km zero, laboratori per i più piccoli rigorosamente in chiave ambientale e numerosi incontri, conferenze e dibattiti a tema. Non solo: anche il palco in questa edizione parlerà di clima attraverso la voce degli artisti che sera dopo sera si passeranno il testimone nella cittadella ecologica di Legambiente”.

“Quella che siamo vivendo – ha concluso Gentili – è un’emergenza senza precedenti e oggi più che mai abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti anche e soprattutto in momenti di grande unione e condivisione come Festambiente. Per questo motivo, torniamo a chiedervi di essere dei nostri e di vivere con noi questa nuova avventura”.

Volete far parte anche voi della grande famiglia di Festambiente? Per candidarvi avete tempo fino al 29 luglio. Presentare la candidatura è semplicissimo: mandate una mail a info@festambiente.it o chiamate lo 0564.48771.

Per info: www.festambiente.it