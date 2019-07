Anche a Senzuno installata la casetta dell’acqua

FOLLONICA – Dopo il Parco Centrale e via Amendola, da oggi anche il quartiere Senzuno sarà agevolato nel servizio offerto dalla casa dell’acqua, installata in piazza Caduti di Nassiriya.

Si amplia così la possibilità per i cittadini, e i tanti turisti che in questo periodo soggiornano a Follonica e in particolare a Senzuno, di risparmiare e, soprattutto, di evitare di usare la plastica riducendo allo stesso tempo l’impatto dei rifiuti e la produzione di anidride carbonica

Si ricorda che le casette dell’acqua sono in grado di erogare, al costo di 5 centesimi al litro, tre tipi di acqua filtrata e naturalizzata: liscia fresca, liscia refrigerata, gassata.