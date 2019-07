All’Acqua Village è festa con l’Intrigo Day

CECINA – Intrigo Day raddoppia: a Acqua Village Cecina sono in programma due giornate dedicate allo scivolo che prende il nome dal famoso gelato Sammontana. Il primo evento è in calendario venerdì 12 luglio, il secondo invece sarà venerdì 2 agosto.

Intrigo Day è una vera e propria festa con tante iniziative e una competizione mozzafiato che avranno come filo conduttore il famoso scivolo Intrigo, dedicato all’altrettanto noto gelato Sammontana, azienda italiana più importante del settore partner di Acqua Village da tempo. Intrigo è una delle attrazioni più amate del parco acquatico del divertimento, Acqua Village Cecina: lo scivolo, inaugurato nel 2011, nel 2012 ha vinto un importante premio assegnato dalla giuria dei Parksmania Awards (una sorta di Oscar del settore).

Venerdì 2 luglio sono molti gli eventi in programma che vedranno protagonista l’attrazione: si inizia dall’apertura del parco, alle 10, con la consegna di gadget Sammontana e tante divertenti sorprese. Alle 14.30 gli artisti della Compagnia Mantica presentano la scuola di circo Wai, sempre a tema Intrigo, che coinvolgerà grandi e piccoli in un’entusiasmante animazione, mentre alle 15 sarà la volta della Intrigo Competition, un’adrenalinica gara di gruppo di velocità e abilità con una difficoltà in più: i partecipanti dovranno affrontare lo scivolo mangiando il gelato Intrigo e alla fine consegnare lo stecco alla giuria. Alle 16 Aloha dance in piscina onde con lancio di gadget Sammontana.

La giornata si concluderà con l’arrivederci dell’animazione, che non mancherà di consegnare altri gadget Sammontana agli ospiti del parco. La partnership tra Acqua Village e l’azienda italiana è attiva da tanti anni e questa festa è dedicata anche a celebrare questa solida unione che ha portato grandi risultati per entrambi i marchi. Appuntamento quindi venerdì 12 luglio con l’Intrigo Day.