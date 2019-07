A Gavorrano arriva il sistema che avvisa delle emergenze con una telefonata

GAVORRANO – Anche nel comune di Gavorrano è stato attivato Alert system, un servizio di informazione telefonica con cui verranno comunicate notizie riguardanti eventuali rischi di allerta meteo ed altre comunicazioni urgenti.

Verrà inviato un messaggio vocale ai numeri fissi che risultano dagli elenchi pubblici.

Se il numero di telefono fisso non è presente nell’elenco telefonico o se si vuole ricevere queste informazioni anche sul telefono cellulare, occorre iscriversi gratuitamente al seguente link: registrazione.alertsystem.it/gavorrano

Le cifre del numero telefonico a cui si desidera essere contattati devono essere scritte tutte di seguito, senza spazi.

«Iscriversi per ottenere le informazioni sul telefono cellulare significa essere sempre aggiornati su quanto accade a Gavorrano in merito alle situazioni di rischio di protezione civile – afferma il sindaco Andrea Biondi -. Ogni qualvolta riceverete dal Comune di Gavorrano una chiamata siete pregati di non riagganciare e ascoltare attentamente il messaggio registrato».