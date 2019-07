Un grossetano ai Mondiali: Romano convocato in nazionale

GROSSETO – È arrivata oggi la convocazione in maglia azzurra per l’atleta grossetano ai prossimi mondiali di Paintball che si svolgeranno a Praga.

Per l’ennesima volta Massimo Romano indosserà la maglia della nazionale Italiana dopo un anno di stop dovuto alle scelte societarie di cui faceva parte con i dogs d’amour. L’atleta maremmano quest’anno è tornato a giocare in un team totalmente italiano, portando la sua esperienza internazionale nei Black Wolf di Arezzo, ritrovando i suoi vecchi compagni maremmani Gabriele Pippucci e Giovanni Romano, per quanto riguarda i campionati nazionali.

Per quanto riguarda i campionati europei quest’anno ha deciso di trasferirsi nei Toulouse Purple, squadra francese che partecipa nella divisione d4, insieme al suo compagno Luigi Valente con la quale affronterà la sfida mondiale in maglia azzurra. Come 2 anni fa è pronto a portare l’Italia sul tetto del mondo, dopo il miglior risultato di sempre classificandosi ottavo.