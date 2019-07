Ruba carne, tonno e polpo al supermercato. Denunciato

GROSSETO – L’addetto alla vigilanza lo ha visto infilare cibo e oggetti vari nello zaino e lo ha seguito a distanza all’interno del negozio Conad Aurelia Antica. L’uomo, tra i 30 e i 40 anni, infilava qualcosa nel carrello, “sparandola” con la pistola della spesa veloce, e qualcosa la metteva invece nello zaino.

Arrivato alla cassa è stato fermato dall’addetto alla vigilanza che ha chiesto di svuotare lo zaino. All’interno l’uomo, italiano, originario della Campania, aveva merce per circa 40 euro: una confezione di polpo, due di scamerita, tonno, una lampadina.

L’uomo era un cliente del supermercato Conad, non solo all’Aurelia Antica, ma anche in via Clodia dove a volte andava a fare la spesa. Il supermercato ha sporto denuncia e sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri che ha portato l’uomo in caserma.