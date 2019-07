Premio letterario Renato Fucini: 5mila euro al vincitore. Come partecipare

MONTEROTONDO MARITTIMO – “Il Premio nazionale Renato Fucini – commenta Giacomo Termine, sindaco di Monterotondo Marittimo – giunge alla sua nona edizione dimostrando vitalità e confermando il forte senso culturale e sociale che ha ricordare in questo modo uno dei figli più famosi della nostra comunità”.

Fucini nacque l’8 aprile 1843 a Monterotondo Marittimo, in provincia di Grosseto, da David e Giovanna Nardi. Il suo fu un soggiorno brevissimo, nello stesso anno di nascita il padre si trasferì a Campiglia Marittima dove Renato Fucini trascorse l’infanzia.

“Ci piace pensare – continua il sindaco – che, se pur breve, la sua nascita influenzò molto il futuro di questo poeta e narratore che a Monterotondo sentiamo nostro. La Toscana narrata da Fucini somiglia molto alla nostra terra così come i personaggi che popolano le novelle e i sonetti. Forse fu per questo che era consuetudine per molti dei nostri avi mandare a memoria i testi di “Neri Tanfucio”, anagramma del suo nome con cui era conosciuto, e raccontare le sue storie nel “canto” del fuoco”.

Storia, tradizione, cultura e modernità hanno caratterizzato il Premio Renato Fucini nel corso degli anni promosso dalla Pro loco e organizzato fin dall’inizio in collaborazione con l’Università di Siena Dipartimento di Filologia e Critica.

Il premio di 5000 euro ha attratto nel tempo la partecipazione di centinaia d’interessanti autori del panorama italiano. Hanno vinto le precedenti edizioni: Valeria Parrella, Marco Lodoli, Paolo Cognetti, Francesco Gaggi, Elisa Ruotolo, Eugenio Baroncelli e Francesca Scotti, Raffaele La Capria, Monica Pareschi, Lisa Ginzburg.

Il Premio ha cadenza biennale, la prossima e X° edizione è prevista per il 2021, anno in cui si celebra il centenario della morte di Fucini.

La partecipazione è aperta e gratuita per scrittori che hanno pubblicato raccolte di racconti nel periodo compreso tra il 20 giugno 2017 e il 20 luglio 2019 e per i poeti con un sonetto originale inedito. Tutto il regolamento è pubblicato nel sito internet all’indirizzo www.premiorenatofucini.it.