GROSSETO – Non si è ancora abbattuta sulla Maremma l’attesa perturbazione annunciata dai meteorologi e dalla Regione Toscana, che anche diramato un’allerta meteo.

Finora nel capoluogo soltanto qualche goccia e nuvoloni minacciosi, con il cielo che ruggisce. In altre zone della provincia la pioggia sta cadendo, ma al momento non si segnalano disagi. Raccomandata comunque prudenza, soprattutto a chi si mette in viaggio.

Nelle prossime ore è attesa aria più fresca un po’ in tutta la provincia di Grosseto, con temperature minime che dovrebbero scendere attorno ai 15 gradi.

