Ecco le amichevoli precampionato del Grosseto

GROSSETO – Comincia ufficialmente domenica 28 luglio il programma delle amichevoli estive del Grosseto in vista della Coppa Italia e dell’esordio in serie D. La squadra si ritroverà lunedì 15 luglio con mister Magrini e lo staff per cominciare la preparazione precampionato. Due settimane di allenamento e poi subito amichevoli, a partire da domenica 28 luglio contro la selezione Aic dei calciatori senza contratto, a Coverciano.

Mercoledì 31 luglio unica amichevole estiva allo stadio Carlo Zecchini di Grosseto, dove il Grifone si confronterà contro la Pianese alle ore 18,30. Domenica 4 agosto impegno serale a Montevarchi, contro i rossoblù, mentre mercoledì 7 agosto sempre alle 20,45 i biancorossi saranno impegnati sul terreno del Ponsacco. Domenica 11 agosto a Colle Val d’Elsa, alle ore 20,45, Colligiana-Grosseto, mentre si chiuderà mercoledì 14 agosto sul terreno del Venturina alle ore 18.

Questo il calendario completo:

Domenica 28 luglio, ore 18, Coverciano – Selezione Aic-Grosseto;

Mercoledì 31 luglio, ore 18,30, Grosseto – Grosseto-Pianese;

Domenica 4 agosto, ore 20,45, Montevarchi – Montevarchi-Grosseto;

Mercoledì 7 agosto, ore 20,45, Ponsacco – Ponsacco-Grosseto;

Domenica 11 agosto, ore 18, Colle Val d’Elsa – Colligiana-Grosseto;

Mercoledì 14 agosto, ore 18, Venturina – Venturina-Grosseto.