Borse contraffatte e teli da bagno: tre sequestri in poche ore a Follonica

FOLLONICA – Tre sequestri in poche ore. La polizia municipale di Follonica, anche questa mattina, ha battuto la spiaggia della città del Golfo in lungo e in largo per contrastare il commercio abusivo.

Il primo sequestro, di borse contraffatte Gucci, Michael Kors, Chanel e Prada. È stato fatto nella pineta dietro alle Colonie marine. Alla vista degli uomini del comandante Luciano Bartoli i venditori abusivi si sono dati alla fuga lasciando sul posto un borsone pieno di borse e borselli.

Altri due sequestri, in questo caso amministrativi, di materiale non contraffatto ma venduto da persone senza le necessarie licenze, sono stati fatti dalla parte opposta della spiaggia. Intanto la Municipale sta continuando a monitorare la spiaggia.