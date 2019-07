Palmieri: «Servono più bici per lo Stop and go. E poi la struttura va rifatta»

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – «A Castiglione della Pescaia, l’amministrazione torna indietro con i tempi, mentre nel resto d’Italia negozi, hotel, strutture ricettive si rinnovano di continuo e aumentano la loro qualità» afferma Massimiliano Palmieri consigliere comunale di Forza Italia.

«Lo “Stop and go” è una struttura eccellente, pensata bene, per togliere le macchine dal paese, concedendo biciclette per il tempo necessario alla sosta dell’auto – prosegue Palmieri -. Purtroppo è un periodo oscuro per l’amministrazione, non riesce a stare al pari con i tempi. Il paese ha bisogno di innovazione».

«Come si vede dalla foto, lo Stop and go è una capanna, dei pali piantati con un ombreggiante, che sminuisce la bellezza del territorio. Suggerisco una struttura pavimentata, come nelle fiere dove le aziende espongono. E’ necessario un maggior numero di biciclette, quelle attuali sono poche. L’amministrazione dovrebbe fungere da esempio su come gestire al meglio il turismo, e prendere spunto da vari imprenditori locali che, quotidianamente, cercano di migliorare la propria azienda eliminando le criticità pregresse».