Aggancio in vetta: i Veterani acciuffano la Panetteria Maremma

GROSSETO – I Veterani Sportivi agganciano la Panetteria Maremma in vetta al Mundialito over 35 di calcio a 7 Csen. La formazione di Petri ha infatti vinto 5-2 contro il Finanzia e Friends grazie alla prova super di Maurizio Angeli, autore di 4 reti e protagonista indiscusso della gara. A corredo anche il gol di Savelli per arrotondare un punteggio dove il Finanzia ha trovato la via del gol con i fratelli Ottobrino. La Panetteria Maremma rallenta, pareggiando 2-2 con il Ristorante Pizzeria La Macrilela: gol di Carducci e Cirillo per i fornai e di Cantagallo e D’Andrea per i pizzaioli. Vittoria rotonda per Il Braciere 5-2 su La Stecca, dove Galeotti e Di Tonno hanno fatto prevalere tutte le proprie qualità. Uno a uno tra Panificio Arzilli (primo punto) e Finanzia e Friends nel recupero, mentre La Stecca è stata sanzionata con un 3-0 e 3 punti in classifica per non essersi presentata contro il Bar Porta Vecchia. La classifica: Panetteria Maremma 13, Veterani Sportivi 13, La Macrilela 10, Il braciere 8, Bar Porta Vecchia 6, Finanzia e Friends 5, Panificio Arzilli 1, La Stecca -3.

Classifica marcatori: 8 gol Spampani (Veterani Sportivi), 7, Angeli (Veterani Sportivi), Mauro (La Macrilela), 6 Siveri (Panetteria Maremma).

Il Braciere-La Stecca 5-2

IL BRACIERE: Bianchi, Ederiferi, Di Tonno, Letteri, Vattiata, Cannatella, Galeotti, Nosso.

LA STECCA: Ottaviani G., Fantozzi, Cuneo, Cantalino R., Cantalino P., Sacchini, Biagetti.

Marcatori: 2 Galeotti, 2 Di Tonno, Ederiferi; 2 Cantalino R.

Panetteria Maremma-Rist.Pizz. La Macrilelga 2-2

PANETTERIA MAREMMA: Piazzi, Cipriani, Cinelli, Allegro, Siveri, Carducci, Chirico, Baccetti, Gigli, Cirillo.

LA MACRILELA: Durante, Di Lorenzo, Lopez, Mauro, D’Andrea, Manzo, Cantagallo, Cozzolino, Trotta, Di Guardo.

Marcatori: Carducci, Cirillo; Cantagallo, D’Andrea.

Finanzia e Friends-Veterani Sportivi 2-5

FINANZIA E FRIENDS: Marzocchi, Orusei, Svetoni, Bova, Diana, Ottobrino F., Ottobrino M., Consonni, Calabrese, Bifini.

VETERANI SPORTIVI: Carletti, Angeli, Nardi, Magaddino, Tinturini, Nucci, Savelli.

Marcatori: Ottobrino F. Ottobrino M.; 4 Angeli, Savelli.

Panificio Arzilli-Finanzia e Friends 1-1

Bar Porta Vecchia- La Stecca 3-0 (non presentato)