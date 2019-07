Acrobati in azione sulla facciata della scuola: ecco il cantiere “spettacolare” delle medie

GAVORRANO – Manutenzione “acrobatica” oltre a straordinaria all’edificio scolastico di Gavorrano in via delle scuole. Questa mattina sono iniziati i lavori alla facciata e agli infissi della scuola media di Gavorrano, un intervento di 70mila euro, grazie ai fondi governativi destinati ai piccoli Comuni per la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria degli edifici pubblici e delle strade.

L’amministrazione comunale ha deciso di impiegare i fondi arrivati dal governo centrale sull’edificio scolastico del capoluogo che necessita di interventi sostanziosi e di cui può esserne svolta una parte con questo finanziamento.

Per ragioni di spazio e nella quasi impossibilità di montare un ponteggio, che avrebbe un costo quasi più elevato dell’intervento stesso, il Comune ha optato per la versione “acrobatica”, ovvero di assegnare i lavori a una ditta specializzata di Piombino, che fa parte della rete nazionale dell’edilizia acrobatica, che ha fissato degli ancoraggi sul tetto dell’edificio dal quale gli operai si calano dall’alto e in verticale come gli scalatori di roccia per eseguire i lavori.