Acqua marrone dai rubinetti. Fiora: «Abbiamo sostituito una valvola»

GROSSETO – «Esce acqua marrone dai rubinetti». A segnalarlo alcuni lettori residenti in varie zone della città. «I miei figli si lavavano i denti e dai rubinetti è iniziato ad uscire i fango» racconta Letizia. Mi stavo facendo la doccia racconta un altro lettore e l’acqua è iniziata ad uscire marrone. Mi sono dovuto asciugare in fretta per andare a fare la doccia da mia madre prima di andare al lavoro».

Il problema è stato causato dalla rottura di una valvola di controllo della pressione, valvola che è stata sostituita dall’Acquedotto del Fiora questa mattina. «Questo ha provocato un’inversione del flusso dell’acqua in alcune condotte di distribuzione a servizio della città; l’inversione ha smosso residui di terra che si trovano sul fondo delle tubature, con particolare riferimento ai quartieri di Gorarella e Barbanella – afferma AdF -. Un problema che dovrebbe scomparire, salvo imprevisti, nella tarda serata di oggi».