Un grossetano è campione italiano master: Fedi si conferma sui 400 ostacoli. Fineschi secondo

GROSSETO – Tre medaglie per l’Atletica Grosseto Banca Tema nei campionati italiani master.

Sulla pista di Campi Bisenzio (Firenze) anche quest’anno Federico Fedi si aggiudica il titolo tricolore, stavolta nei 110 ostacoli SM35 con il tempo di 17”70 (+0.6) e poi conquista l’argento in 59”29 sui 400 ostacoli, la specialità nella quale aveva vinto l’oro nella scorsa edizione. Ancora sul podio Maurizio Finelli che sale sul secondo gradino degli 800 SM35 in un notevole 2’00”01, il suo miglior crono delle ultime sei stagioni, anche se non basta per confermare il successo di un anno fa e in ogni caso il biancorosso può festeggiare l’ennesima medaglia della carriera.

Impresa sfiorata da Sandra Franceschini, quarta con 29’13”13 nei 5000 marcia SF45, e da Marco Gaggioli, quinto in 12”06 (-2.0) sui 100 SM35. Nel mezzofondo Michele Rossato è decimo con il tempo di 17’55”45 nei 5000 SM50, invece Sergio Mori finisce undicesimo sugli 800 metri (2’13”96) e tredicesimo nei 1500 (4’50”42) tra gli SM40. Tornando allo sprint, diciottesimo Giuseppe Acampa con 28”26 (-2.3) nei 200 SM50 in una trasferta a cui hanno partecipato complessivamente sette biancorossi.

PARALIMPICI – Per la prima volta l’Atletica Grosseto Banca Tema era presente con due atleti ai campionati italiani paralimpici disputati a Jesolo, in provincia di Venezia. Nei 5000 metri T20 primo posto di Davide Bocchi che completa la gara in 20’12”28, mentre Giuseppe Renis chiude alle sue spalle in seconda posizione con 22’05”92.