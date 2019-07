Task force contro i vandali: agenti, telecamere, controlli e “buttafuori”

PUNTONE – Da questa settimana aumenteranno i controlli nella frazione di Puntone con il rinforzo di due nuovi addetti della discoteca all’ingresso della strada di Portiglioni e una pattuglia della Municipale all’uscita del locale notturno. E’ questa la strategia per aumentare la sicurezza, accordata tra le parti in seguito all’incontro di questa mattina tra il sindaco di Scarlino Francesca Travison, i proprietari della discoteca del Puntone e il comandante della Polizia municipale per trovare una soluzione alle problematiche segnalate dai residenti della frazione al momento della chiusura del locale notturno.

I cittadini avevano fatto presente ai vertici dell’amministrazione comunale di aver subito una serie di atti vandalici messi a segno nel corso delle notti di apertura del locale. «Ho riscontrato piena collaborazione da parte dei proprietari della discoteca – spiega il sindaco Travison – che hanno garantito la presenza di due nuovi addetti alla sicurezza all’ingresso della strada di Portiglioni».

Ciò impedirà l’accesso di malintenzionati nel quartiere residenziale del Puntone e il passaggio delle auto da quel percorso che spesso, per evitare possibili posti di blocco, viene utilizzato per andare via dalla discoteca. Altra novità riguarda la pattuglia della Polizia municipale: gli agenti saranno presenti anche al momento della chiusura del locale, intorno alle 4, per vigilare sui comportamenti tenuti dai clienti.

«Intanto – continua il sindaco di Scarlino – abbiamo pianificato due interventi che pensiamo possano funzionare da deterrenti per scongiurare altri atti vandalici, ma intenzione dell’amministrazione è quella di dotare la frazione anche di un sistema di videosorveglianza, così da dare un’ulteriore risposta alla cittadinanza che da tempo chiede interventi volti a aumentare la sicurezza del Puntone. C’è un progetto avviato che appunto riguarda l’installazione di telecamere che comprende anche la frazione del Puntone, tra l’altro a quanto risulta già finanziato almeno in parte. Ho dato mandato ai funzionari comunali di verificare lo stato di fatto di quel progetto e, appena avrò le informazioni necessarie ne darò comunicazione alla cittadinanza».

In questi giorni poi il sindaco Travison ha iniziato a lavorare per dotare anche Scarlino del sistema di controllo delle targhe, Targamanent, già avviato con successo dal Comune di Grosseto. «Un altro obiettivo che vogliamo raggiungere in tempi brevi – continua il primo cittadino –. Abbiamo chiesto supporto al sindaco del capoluogo Antonfrancesco Vivarelli Colonna e all’assessore alla sicurezza di Grosseto, Fausto Turbanti, che si sono subito resi disponibili».