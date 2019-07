Nicolò Barba va in buca a Saturnia: trionfo nella Nohow Cup

SATURNIA – Un weekend di sport, allegria e divertimento: questa la ricetta della Nohow Golf Cup; organizzata da Infront e Nohow alle Terme di Saturnia Natural Spa & Golf Resort, grazie alla partnership con The Leading Hotels of the World.

Sul fronte sportivo, si sono sfidati sul green di Saturnia 30 ospiti con la vittoria del giovane Nicolò Barba, mentre alcuni dei talent presenti e le loro famiglie provavano per la prima volta o affinavano la loro tecnica sul campo pratica con i professionisti di golf Andrea Venturini, Luca Giansanti e Stefano Pitoni.

“La decisione di organizzare questa manifestazione – ha dichiarato Alessandro Giacomini, ManagingDirector Business di InfrontItaly – nasce dall’obiettivo concordato con la Federazione Italiana Golf, in qualità diOfficial Advisor, di sviluppare progetti mirati a far conoscere e praticare sempre di più e da tutti il golf in Italia. Grazie al nostro Direttore Relazioni Esterne abbiamo invitato a Saturnia personaggi del mondo dello spettacolo, della musica, dell’arte e dello sport per cimentarsi con le loro famiglie sul green o sul campo pratica. Molti di loro hanno partecipato e giocato con i figli, a testimonianza che il golf è uno sport davvero per tutti”.