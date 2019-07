Nasce il nuovo info point: sarà a servizio dei turisti e si potrà noleggiare anche la bici

GAVORRANO – Alla Porta del Parco delle Colline Metallifere nasce l’info point turistico, l’ufficio per la promozione e informazione sulle eccellenze locali e quelle dell’Ambito Turistico Maremma Nord che comprende, oltre a Gavorrano, anche i comuni di Follonica, Castiglione della Pescaia, Massa Marittima, Monterotondo, Montieri, Roccastrada e Scarlino. Nel contesto dell’Ambito è il primo desk turistico che, oltre a promuovere il comune in cui è situato, include anche le zone limitrofe associate.

L’inaugurazione, a cui sono invitati tutti i cittadini, gli operatori del settore e le associazioni di categoria, è in programma per venerdì 12 luglio alle ore 17.

Soddisfazione da parte dell’amministrazione per la realizzazione dell’ufficio turistico nel cuore del Parco Minerario con un investimento di 27mila euro. «L’info point di Gavorrano avrà il ruolo di front office per tutto il territorio – spiega il primo cittadino Andrea Biondi – con un’esposizione di cartelloni che richiameranno all’Ambito Turistico Maremma Nord che è rivolto anche agli operatori del settore. Lo scopo è naturalmente un miglioramento dell’esperienza turistica del visitatore, anche perché spesso tra i comuni siamo frastagliati e il turista non conosce le offerte degli altri comuni».

Oltre a trovare informazioni sui luoghi d’interesse, eventi, orari e quindi ampliare la propria esperienza turistica, la grande novità dell’ufficio turistico è la possibilità di noleggiare delle biciclette. Il bike rent per un turismo sostenibile è già attivo e collocato all’info point della Porta del Parco di Gavorrano.

Grazie alla presenza di due guide ambientali anche le visite guidate al museo della miniera di Gavorrano da quest’anno sono molto più strutturate. Le visite alla miniera per i gruppi (minimo 10 persone) sono prenotabili sempre mentre nei giorni di apertura le visite guidate al museo e alla galleria della miniera sono quattro al giorno; alle ore 10, 12, 16 e 18.

Gli orari dell’info point sono i seguenti:

Per il mese di luglio l’ufficio resterà aperto da martedì a domenica dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 19. Ad agosto sarà aperto tutti giorni con lo stesso orario, 10-13 e 16-19, mentre nel mese di settembre l’apertura si limiterà al fine settimana.