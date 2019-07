Magi: «Mai stata Fiamma Tricolore. La Lega è il mio primo partito»

ORBETELLO – “Sono un’iscritta Lega e prima di un mese fa non avevo mai avuto tessere di partito, tanto meno di Fiamma Tricolore, nonostante ne abbia appoggiato alcune idee in campagna elettorale e da questo movimento sia stata sostenuta – dichiara Silvia Magi, consigliere comunale di Orbetello, commentando un articolo pubblicato relativo ad una nota di Fiamma Tricolore in cui veniva indicata come esponente di questo partito.

“Un mese fa – afferma Magi – ho deciso di aderire alla Lega, condividendone le idee ed avviando un percorso insieme al partito. Ci tengo a precisarlo per rispetto del gruppo dirigente che mi ha accolto e di un movimento che rappresento sul territorio ed in consiglio comunale. Una scelta che nasce al termine di una prima parte di esperienza amministrativa che era nata ed era proseguita sotto le insegne della civicità”.

“Circa un mese fa – afferma Andrea Ulmi, segretario provinciale della Lega -, attraverso un percorso di avvicinamento nato proprio dal suo essere ‘civica’, favorito dal presidente del consiglio comunale di Orbetello e nostro referente sul territorio Michele Pianelli, il consigliere Silvia Magi ha aderito al partito di cui è a tutti gli effetti una rappresentante, svolgendo la sua attività nella coalizione in quota Lega. Un’adesione che abbiamo accolto con favore a dimostrazione di quello che è un passaggio importante per giungere ad un radicamento sempre maggiore del nostro movimento sul territorio orbetellano ed al lavoro capillare svolto dai nostri rappresentanti”.