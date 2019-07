Giorni Verdi: ecco il nuovo calendario di cura del verde e taglio erba fino al 20 luglio

DATA ZONA ATTIVITA’

08/07/2019 Continuazione zona via Mascagni/ Alberino da via Fazzi a via Leoncavallo Taglio erba aree a verde spartitraffico parchi e scuole

09/07/2019 Ultimazione zona Mascagni/Alberino Inizio zona Via Grieg/ piazza barsanti/ via Scansanese / Via Liri Taglio erba aree a verde spartitraffico parchi e scuole

10/07/2019 Continuazione Liri/Scansanese/ Grieg Inizio Zona via Lago di Varano Taglio erba aree a verde spartitraffico parchi e scuole

11/07/2019 Ultimazione zona Grieg / Liri Continuazione Via Lago di Varano inizio zona villaggio Curiel da via Senese a via lago Arancio Taglio erba aree a verde spartitraffico parchi e scuole

12/07/2019 Ultimazione via lago di Varano e villaggio Curiel inizio zona Ospedale da via Senese a via Mozzambico Taglio erba aree a verde spartitraffico parchi e scuole

15/07/2019 Continuazione zona Ospedale inizio Zona Commendone ( via Senese via del Commendone) Taglio erba aree a verde spartitraffico parchi e scuole

16/07/2019 Continuazione zona Ospedale Ultimazione zona Commendone Taglio erba aree a verde spartitraffico parchi

17/07/2019 Ultimazione zona Ospedale Inizio zona Via Monterosa ( da via Emilia a viale Europa) inizio Parco del Diversivo Taglio erba aree a verde spartitraffico parchi e scuole

18/07/2019 Continuazione zona Europa Continuazione zona Parco Diversivo Taglio erba aree a verde spartitraffico parchi e scuole