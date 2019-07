MARINA DI GROSASETO – «Siamo all’8 luglio, e questa è la condizione in cui ci fanno stare» una lettrice scrive alla nostra redazione, per lamentare la situazione sulla spiaggia di Marina di Grosseto nella zona del Rosmarina. Legnetti, rifiuti vari portati dal mare, pericolosi sotto i piedi, specie per i bambini.

Oggi i bagnanti hanno deciso di rastrellare la spiaggia facendo dei mucchietti con i detriti, «però servirebbe una bella pulizia come è stata fatta nelle altre spiagge». anche perché alla prima mareggiata i mucchietti di legni verranno nuovamente sparpagliati.

di 4 Galleria fotografica spiaggia sporca Marina 2019







«Queste sono le condizioni della spiaggia a Marina di Grosseto – racconta Laura, la nostra lettrice -. Tra gli ombrelloni e i lettini si trovano detriti e pezzetti di legno. Il comune è stato avvertito, hanno detto che sarebbero venuti a pulire e questa è la condizione nella quale ci fanno stare: i detriti ci sono da maggio, in un primo momento hanno iniziato le pulizie nelle altre spiagge, hanno tolto i detriti più grandi ma poi in questa spiaggia non si sono più visti. Siamo all 8 luglio, aspettiamo settembre?».