ULTIM’ORA – Bambino investito da un’auto sulla propria bici

PRINCIPINA – Aggiornamento ore 14.10: Il bambino si trovava in sella alla propria bici quando è stato investito dall’auto. La bicicletta è stata slanciata ad alcuni metri di distanza. Il piccolo, 9 anni, è stato trasferito all’ospedale pediatrico Meyer con l’elisoccorso Pegaso.

News ore 14.01: Un bambino è stato investito pochi minuti fa a Principina a Mare in via del Delfino. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente.

Si tratta del secondo incidente con un minore coinvolto in poche ore. Ieri se a Massa Marittima è stata infatti investita una bambina di tre anni.

Sul posto due ambulanze del 118 con personale sanitario e la Polizia municipale di Grosseto per i rilievi e per stabilire la dinamica dell’incidente.