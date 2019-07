CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Un uomo di 40 anni è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Misericordia di Grosseto. L’uomo stava facendo un’immersione subacquea in mare, alle Formiche, quando ha avuto un malore.

Il sub è stato issato sulla barca del Diving con cui stava facendo l’immersione e trasportato, poco dopo le 17 di oggi, al porto di Castiglione della Pescaia dove ad attendere la barca c’era la capitaneria di Porto e la Croce rossa di Castiglione. L’uomo è stato trasferito in ospedale in codice rosso.