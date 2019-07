Stella attacca il sindaco: «Comune in stallo e promesse non mantenute»

SCARLINO – “A un mese abbondante dalle elezioni comunali di Scarlino ci troviamo di fronte ad una situazione di stallo preoccupante del sindaco e la sua giunta che si ripercuote negativamente sui cittadini”. A scriverlo è Maurizio Stella, capogruppo di ”Scarlino Insieme”.

“Non ci sono segnali positivi sul fronte del decoro urbano – incalza – del taglio dell’erba delle bitumature e ripristini argomenti sempre messi in evidenza dall’attuale amministrazione Travison con promesse di potenziamento e miglioramento dei servizi e con interventi in tempi brevissimi . I lavori del collegamento tra l’androne del palazzo comunale ed il museo non sono iniziati,il rifacimento di piazza Garibaldi anche esso fermo ,le navette che fine hanno fatto ? la situazione confusa dei parcheggi lungo costa, i disservizi delle poste argomento per il quale il sindaco Travison rassicurava che a breve tutto sarebbe stato risolto. Sarebbe opportuno un impegno forte per risolvere questo annoso problema che danneggia molto i cittadini”.

“Sul fronte ambientale – secondo Stella -l’assenza e la non valorizzazione di importanti riconoscimenti che attestano l’impegno del Comune di Scarlino per l’ambiente, ottenuti assieme agli altri comuni dell’ambito turistico, non sono stati condivisi e opportunamente valorizzati con i cittadini , con le strutture e con gli operatori coinvolti così come per il progetto “plastic free”che vede Scarlino tra i primi comuni ad aderire con un atto di indirizzo della giunta della precedente amministrazione per un progetto che avrebbe dovuto essere concordato con tutti gli operatori interessati e realizzato in modo graduale. Per non parlare poi del progetto delle rotatorie al Puntone che sembra sarà rivisto dall’attuale giunta come da promessa elettorale,senza tener conto del la possibilità di iniziare i tanto attesi lavori alla fine della stagione turistica”.

“Poi c’è anche l’aspetto organizzativo – aggiunge Stella – che ha visto la rinuncia da parte del sindaco Travison ad una po con alta professionalità proprio in settori delicati ,fondamentali ,strategici in piena stagione turistica che riguarda i lavori pubblici, l’ambiente,lo sviluppo sostenibile i rifiuti e la protezione civile. Sicuramente sarebbe stato opportuno o avere già un alternativa o rinviare a fine stagione la eventuale riorganizzazione del servizio”.

“Inoltre – conclude il capogruppo di ”Scarlino Insieme” – dal punto di vista politico la compattezza della sua maggioranza non è certo delle migliori visto che da subito ha perso un rappresentante che è anche consigliere per una forza poiltica della sua lista. Il sindaco Travison ha sempre sostenuto che avrebbero iniziato subito a lavorare e che avevano già le idee chiarissime invece mi sembra che di chiarezza, organizzazione e rapidità ce ne è ben poca”.