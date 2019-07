Passaggio della campana: il Rotary Club della Costa d’Argento ha un nuovo presidente

CAPALBIO – Passaggio di campana per il Rotary Club della Costa d’Argento: si è infatti celebrato il passaggio di testimone da Angelo Barbetti a Fernando Antonio Andreini.

Il nuovo presidente Andreini è stato presidente della Banca di Credito Cooperativo di Saturnia e Costa d’Argento. Attualmente è consigliere di amministrazione di Banca Tema.

“In questo anno – dicono dal club – il neo presidente avrà il compito di guidare il Rotary Club in una stagione importante e ricca di iniziative che vedono i soci in prima linea in molti progetti a favore delle comunità, come l’Orbetello Piano Festival come le campagne di sensibilizzazione plastic free”.

Alla cena hanno partecipato tante persone e le autorità locali: il sindaco di Capalbio Settimio Bianciardi; il primo cittadino di Orbetello Andrea Casamenti; il senatore Roberto Berardi; il presidente di Banca Tema Valter Vincio; il direttore generale di Banca Tema Fabio Becherini.