Maturità: ecco i primi studenti da 100

SORANO – Grande soddisfazione all’Istituto Zuccarelli di Sorano per i risultati ottenuti dagli alunni negli esami di stato 2019. In tutti i plessi dell’Istituto sono presenti delle eccellenze, in particolare hanno riportato una votazione tra 100 e 90 gli studenti:

Ite Pitigliano – Sabrina Spizzichino 100 e lode, Michael Marelli 100 Sofia Formiconi 98;

Ipss Pitigliano – Debora Biondi 100, Davide Zoncheddu 97, Giorgia Foschini 94, Davide Denci 91;

Liceo linguistico Sorano – Federico Benicchi 100 e lode, Rachele Coppi 100, Alisia Gubernari 100, Luca Carletti 94;

Liceo scientifico Manciano – Lorenzo Guidotti 100, Samuele Gentili 100;

Iti Manciano – Jacopo Marini 100, Stefano Fagiani 90.

“I complimenti – commentano dall’Istituto – vanno comunque a tutti i maturandi che hanno affrontato con serietà e determinazione il nuovo esame di stato che prevedeva la novità delle buste al colloquio. Il merito del trend positivo va sicuramente attribuito ad un lavoro effettuato in sintonia tra docenti, alunni e famiglie, con una grande attenzione alle esigenze individuali di ciascuno”.

“Per questo motivo probabilmente le iscrizioni per il prossimo anno scolastico sono incrementate rispetto agli anni passati e si rileva soprattutto una permanenza di circa l’85% dei ragazzi sul proprio territorio – continuano dalla scuola -. Ciò sta a significare che l’offerta formativa proposta dal nostro Istituto risponde alle aspettative delle famiglie e degli studenti, che desiderano soprattutto una scuola in grado di dare una formazione completa ai ragazzi, che non si limiti alla mera lezione frontale, ma che offra una serie di attività aggiuntive che possono arricchire il loro bagaglio culturale e personale”.

“Con la promessa che nel futuro cercheremo di continuare a dare il massimo – concludono dall’Istituto Zuccarelli -, pur nelle criticità di un territorio di confine, rinnoviamo le congratulazioni a tutti i nuovi diplomati augurando loro di riuscire a raggiungere con successo i loro obiettivi.