Il serpente cerca il fresco: entra in veranda e si rifugia sotto un mobile

FOLLONICA – È arrivato nel centro abitato dalla campagna confinante, smarrito ha cercato un po’ di refrigerio al caldo in un giardino. Poi si è diretto all’ombra della veranda andandosi a nascondere sotto un mobile.

I Vigili del fuoco sono intervenuti questo pomeriggio per recuperare un serpente in un’abitazione, a Follonica. L’animale, un Cervone, della famiglia dei Colubri, meglio conosciuto come Frustone, è un serpe innocuo.

La famiglia, non sapendo comunque di che tipo di serpente si trattasse ha chiesto l’aiuto dei Vigili del fuoco. I pompieri lo hanno catturato e liberato in campagna.