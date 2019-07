Il Crystal Palace completa l’impresa: con la Coppa arriva anche il triplete

GROSSETO – Il Crystal Palace completa un’altra stagione da protagonista alzando al cielo la Coppa Professionisti di Grosseto. Per gli inglesi si chiude così il triplete, con questo titolo che va a sommarsi al campionato e alla Champions League. In finale la vittoria è arrivata a tavolino sul Flamengo Futsal, l’avversaria migliore della stagione, un dualismo che ha dato verve e interesse all’annata. Per la formazione di Niccolaini un primo anno comunque di altissimo livello con l’intento di consolidarsi e riprovarci la prossima stagione. Tra i cannonieri il titolo va a Edoardo Galloni dell’Istia Campini, che con le sue reti aveva trascinato la sua squadra fino alle semifinali.

MUNDIALITO PROFESSIONISTI GROSSETO

E proprio il Flamengo Futsal dà continuità e forza ai propri risultati balzando da sola in testa al gironcino del Mundialito Pro. La coppia Montagnani-Briaschi, divisa nella stagione invernale, dà invece segno di grande intesa nel 10 a 4 sull’ Fc Mambo, formazione solida ma che non ha potuto contrastare i rossoneri di Niccolaini. Fermo il Barbagianni per riposo, è l’Ajeje Brazzers a conquistare la copertina di giornata con il torrenziale 10 a 1 contro i Good Vibes, in cui Guida, Batistoni, Russo e Nicotini danno sfoggio di grande consistenza. Ottima vittoria anche per il Pasta Fresca Gori, che batte 9 a 7 il Gin Hendrix con un Tony Corridori da favola.

MUNDIALITO DILETTANTI GROSSETO

Va verso la conclusione la fase a gironi del Mundialito Dilettanti, con le griglie Dilettanti/Amatori che vanno via via definendosi. Nel gruppo A, l’Atletico Barbiere, che osservava il turno di riposo, viene raggiunto in vetta dalle Agenzie per Viaggiare: 5 a 4 contro l’Istia Longobarda, con il tris di Mosquera a fare la differenza. Primi tre punti per il Ristorante Pizzeria Il Melograno: uno straordinario Gramazio (sette gol per lui) trascina i suoi nel 9 a 5 su La Scafarda (Meneghini 4). Nel girone B l’Angolo Pratiche “vede” la prima posizione dopo il pareggio per 4 a 4 nello scontro diretto contro il Pasta Fresca Gori: la doppietta di Capraro consegna un risultato importantissimo alla truppa di Coen. Al terzo poso sale il Cassai Gomme, con il 3 a 1 sul Mugen Fc timbrato da Bambagioni, Vinerba e Zizzi, mentre si sblocca il Bar La Vecchia Pesa che piega 8 a 6 i Wild Boars (Bianchi 3) grazie al solito Federico Birelli. Nel gruppo C situazione ancora da decifrare in vetta, con tre squadre racchiuse in un punto. Il Vets Futsal, con il poker di Fabbri, batte 5 a 4 il Barbagianni che però si rifà con Hasnaoui e Righi nel 12 a 5 contro il fanalino di coda Industry Crew. L’altra capolista è però il Caffè Banda, con il sempre incisivo Ferretti che determina l’8 a 1 sull’Fc Sentimina. Anche nel girone D c’è una volata a tre per il primo posto: il Rollo Rollo guadagna la leadership con il pesantissimo 8 a 7 sull’Emme 29 (Fazzi 4, Martellini 3) grazie al trio Novello-Khouribek-Fioretti che vale sorpasso e ipoteca per la vetta. Ancora in corsa anche il Tpt Pavimenti, fermo per riposo, mentre il JOga Bonito ottiene il primo successo contro l’Endurance Team, non presentatosi.

TORNEO ENZO FARINI MAGLIANO IN TOSCANA

Definito il quadro delle finali del torneo Enzo Farini di Magliano in Toscana, con le due gare che si giocheranno domenica 14 luglio. Nel tabellone Professionisti, Trattoria Mamma Mia e Bagno delle Donne si ritrovano all’atto conclusivo dopo essere state impegnate nel girone A. Pioggia di gol in Trattoria Mamma Mia-Gin Tonici, con Pandolfi e Ricci che tengono in partita i suoi, ma che sono costretti alla fine a cedere davanti alle giocate di un sontuoso Pira, Puccini e Fastelli. Il Bagno delle Donne invece ha la meglio 8 a 2 contro il Gialina Giardinaggio, con la coppia Mimiri-Melchionda che sfodera una grande prestazione. Nel tabellone Dilettanti, invece, la sfida sarà tra Atletico Barzotto e Asd Magliano. L’Atletico Barzotto piega 17 a 16 i Rottamati dopo una serie infinita di calci di rigore: nei regolamentari Orsini e Terzaroli avevano impattato i gol dei fratelli Darini. Successo a tavolino per l’Asd Magliano sull’Alimentari da Ciccio.

TORNEO MINIPITCH ROCCATEDERIGHI

Aesse Frustoni-Nove Uomini e un Piede sarà la finalissima della quarta edizione del torneo Minipitch di Roccatederighi, con quarti e semifinali che si sono giocati in questa settimana. L’Aesse Frustoni doma prima 15 a 4 il Pinco Pallino con Felici, Biondi e Fabbri in evidenza, poi supera 8 a 6 in semifinale il tosto Torniella (16-13 nei quarto contro i Poggisbronzi), con Felici che ricompone la coppia gol con Alessio Falciani per superare l’ostacolo, mentre i Nove uomini e un piede prima hanno ragione 11 a 9 contro il Pub Il Glicine, poi batte i sorprendenti Ragazzi della Via Spal (che avevano eliminato nei quarti l’SS Gretano, capolista del girone B) 14 a 10 con Subissati bomber di riferimento in una squadra profonda e che trova reti anche da Vieri, Muja, Boncioli e Gradinaru. I Ragazzi della Via Spal e Torniella saranno protagonisti della finale per il terzo e quarto posto.

TORNEO OVER 35 CAPALBIO

Settimana inaugurale per la seconda edizione del torneo di calcio a 5 over 35 a Capalbio, con cinque squadre ai nastri di partenza. Subito grande equilibrio nelle due sfide disputate, con l’Edil Tarquini che si aggiudica di miusra (8-7) la sfida contro la Tabaccheria Murri, a cui non basta il poker dell’ottimo Di Tonno. Biondi, Francavilla e Tarquini firmano così il successo. Le doppiette di Monaci e Picchianti, invece, spingono il Ristorante Il Veliero al 5 a 2 sul Circolo Giardino; riposavano i Desapasecidos.

MAREMMA CUP CALCIO A 8 GROSSETO

Il Frates Paganico subito protagonista nella Maremma Cup di calcio a 8: la squadra di Paganico vince prima 3 a 0 il recupero contro la Tabaccheria Tania, poi piega di misura (4-3) la Gioielleria History, poggiando sempre sulle prestazioni e sulle reti di Vacchiano e Cresti. Alle spalle della capolista c’è l’Asd Batignano 1946, stoppato sul 2 a 2 dalla Tabaccheria Tania: Riccardo Naldi e Tiberi rispondono a Guida e Hasnaoui. Infine, largo successo per il Vets Futsal, che si sblocca con un perentorio 7 a 1 ai danni dei Liverpolli: poker d’autore per Iacopo Rossi.

CALCIO A 7 FOLLONICA

Fase a gironi conclusa nel torneo di calcio a 7 a Follonica, con la manifestazione che entra così nel momento più “caldo”. Nel gruppo A il Tottenham chiude a punteggio pieno dopo lo spettacolare 7 a 6 sull’Ajax, impreziosito dalla firma eccellente di Leonardo Blanchard, che sigla una tripletta. Bene anche Cozzolino e Silvestro. Nell’altra gara Barcellona, vittorioso a tavolino sul Real Madrid, chiude al secondo posto. Nel girone B Paris Saint Germain in grande spolvero con il 9 a 3 sul Manchester City (Pasquinelli 2): Corrado, Duranti, Fabbri e Zaccariello pongono una seria candidatura alla vittoria finale. Alla piazza d’onore la Juventus che doma 8 a 4 il Porto affidandosi a un super Barcelli. Nel gruppo C il Borussia Dortmund di Fallani non sbaglia un colpo con il largo 10 a 4 sul Liverpool timbrato da Giagnoni, Bicocchi e Catella, mentre il Galatasaray, grazie al poker di Mazzinghi, guadagna la seconda piazza ai danni del Celtic Glasgow di Liparoto, battuto 7 a 3.