Il Comune cerca personale: «Oltre 20 assunzioni entro fine anno». Ecco cosa c’è da sapere

ORBETELLO – 23 nuove assunzioni entro il 2019, 7 già effettuate nel 2018, un investimento totale di oltre 400mila euro per far ritornare a pieno regime la macchina comunale di Orbetello che, in due anni, perderà oltre 18 dipendenti tra uscite e pensionamenti.

A renderlo noto è l’assessore lagunare Luca Teglia,che ha firmato in questi giorni la delibera che sancisce le prossime 21 assunzioni: «Nel 2018 abbiamo già effettuato 7 assunzioni – spiega Teglia – 2 istruttori direttivi categoria D, 3 geometri e due impiegati categoria C. Attualmente sono aperti due bandi di concorso, uno per una categoria D, un altro per l’assunzione di un agente di polizia municipale a tempo indeterminato».

«Le altre figure ricercare – aggiunge l’assessore – sono 5 istruttori categoria D e 12 impiegati categoria C, di cui 4 agenti della polizia municipale a tempo indeterminato e altri a tempo determinato e, infine, 2 impiegati livello b, che saranno destinati al cantiere comunale».

«In due anni – conclude Teglia – entro ottobre 2019, saranno perciò 30 i nuovi ingressi per un totale di 400mila euro d’investimento, finalizzato a rendere la macchina comunale efficiente e pienamente operativa inserendo persone giovani e con nuove competenze rispetto al passato. Naturalmente ringraziamo moltissimo chi ha prestato servizio per tanti anni in Comune e adesso sta andando in pensione».