Estate green a Gavorrano: via la plastica da feste e sagre

GAVORRANO – Niente plastica per feste e sagre a Gavorrano «Inizia la stagione estiva ed inizia il calendario delle feste e sagre che si svolgono tradizionalmente nel Comune di Gavorrano» afferma il sindaco Andrea Biondi.

«Un calendario approvato dall’Amministrazione Comunale a seguito del tavolo di concertazione avviato con le associazioni organizzatrici e con le associazioni di categoria, con la novità importante per quest’anno dell’obbligo dell’utilizzo di materiale biocompostabile per la somministrazione di alimenti e bevande come da Regolamento comunale approvato lo scorso dicembre».

«Un passo verso la sostenibilità ambientale fortemente voluto dall’Amministrazione comunale appena insediatasi lo scorso anno, con la diffusione del logo ‘Eco Festa del Comune di Gavorrano’ – continua il sindaco -, oltre la condivisione pubblica di uno o più progetti di pubblica utilità con l’impiego di parte delle risorse economiche ricavate dall’organizzazione di tali eventi».

«Da quest’anno la tradizione delle feste e sagre del Comune di Gavorrano, esempio di vitalità associativa ed aggregazione, sarà più sostenibile dal punto di vista ambientale e sociale, e quindi ancora più preziosa».