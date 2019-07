Da tutta Italia in Maremma per lo stage con la campionessa Giulia Pisani

FOLLONICA – Sette giorni di full immersion nella pallavolo con la campionessa Giulia Pisani. Follonica ha ospitato da sabato 30 giugno a sabato 6 luglio il “Piso Camp”, un corso di specializzazione pallavolistica organizzato dalla centrale di Serie A1 Giulia Pisani, in collaborazione con la Pallavolo Follonica, Follonica Sport e il Comune di Follonica.

Il Teatro Fonderia Leopolda ha ospitato la grande festa per celebrare la fine dell’evento. Il corso ha visto la partecipazione di 43 atlete dai 10 ai 18 anni arrivate da tutta Italia: hanno soggiornato al villaggio MareSì e si sono allenate al Palagolfo. Giulia Pisani, tra le punte di diamante della pallavolo italiana, è attualmente in forza alla VolAlto Caserta, neopromossa in massima serie: insieme con la centrale, a occuparsi delle giovani promesse della disciplina c’era Alessandro Orefice, giocatore del Cannes, squadra vincitrice del campionato francese di Serie A1.

Un’occasione importante anche per Follonica, come ha sottolineato il sindaco Andrea Benini durante la consegna degli attestati di partecipazione alle pallavoliste, perché tante famiglie italiane hanno conosciuto la città del Golfo. «È stata sicuramente una bellissima esperienza – spiega il presidente della Pallavolo Follonica, Fausto Negrini –: tutto ha funzionato alla perfezione, le atlete si sono divertite e sono rimaste entusiaste dell’esperienza. La nostra società sportiva sta cercando di organizzare sempre più appuntamenti di ampio raggio, con l’obiettivo di far diventare Follonica un centro importante in Italia per la pallavolo, e in questi anni siamo riusciti a ottenere molti risultati sotto questo aspetto. La collaborazione con Giulia Pisani è stata molto positiva, tanto che stiamo pensando di proporre il camp anche per il 2020».

La campionessa di pallavolo, al Teatro Fonderia Leopolda, con Benini e Negrini ha premiato tutte le 43 partecipanti al camp. «Sono stati giorni di sport e di divertimento – ha spiegato Giulia Pisani –: Follonica ci ha accolto nel migliore dei modi ed è stata un’esperienza da replicare. Ringrazio la Pallavolo Follonica, il sindaco Andrea Benini e tutta la città».