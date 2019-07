A Saturnia si va in buca con la Nohow Cup

MANCIANO -Prende il via il weekend di golf organizzato da Nohow e Infront a Terme di Saturnia Natural Spa & Golf Resort, grazie alla partnership con The Leading Hotels of the World. L’evento, che prevede la partecipazione di una cinquantina di influencer, attori, musicisti, artisti, scrittori invitati a competere nella gara di sabato o a prendere per la prima volta lezioni di golf, è finalizzato a divulgare ulteriormente, attraverso le voci e le immagini degli ospiti presenti, questa disciplina sportiva, che ogni anno diventa sempre più popolare e coinvolge migliaia di appassionati in tutta Italia. Infront, in qualità di Official Advisor della Federazione Italiana Golf, ha infatti l’obiettivo concordato con Fig di sviluppare progetti per lo sviluppo e la crescita del golf per un pubblico sempre più ampio e trasversale.

La Mdv Service, che ha sempre seguito le strategie social di Mariano di Vaio, presterà, in occasione dell’evento, le proprie competenze per dare un palcoscenico Digital e Social a uno sport che merita di essere scoperto e praticato sempre di più.

L’iniziativa, infatti, vuole puntare l’attenzione sul movimento del golf, anche in vista del 76° Open d’Italia che si svolgeranno a Roma (Olgiata Golf Club 10-13 ottobre) e della Ryder Cup, che sarà ospitata in Italia nel 2022 presso il Marco Simone Golf & Country Club di Roma. Non a caso, la parte tecnico sportiva dell’evento sarà sviluppata e curata con la collaborazione della Federazione Italiana Golf e gode del suo patrocinio.

Gli ospiti della Nohow Golf Cup si sfideranno sulle buche del green di Saturnia in un’atmosfera di sport, allegria e divertimento. Tra i Talent presenti: Mariano Di Vaio, le attrici Serena Rossi e Claudia Potenza, gli attori Dario Bandiera, la karateka Sara Cardin, molti influencer, tra cui Nicole Mazzocato e Francesca Rocco, e gli artisti Federico Clapis e Simone Fugazzotto, che esporranno due loro opere – Touch Scream e Lost in space.