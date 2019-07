Torna il Marina Beach Contest: estate di sport, musica e teatro. Il programma

MARINA DI GROSSETO – La Pro loco di Marina di Grosseto ha organizzato alcuni eventi per il mese di luglio che animeranno i pomeriggi e le serate della cittadina della costa maremmana.

Il 10 luglio, nella zona Arena Beach, andrà in scena la compagnia di Giorgio Zurcù “La regina dei banditi”, mentre l’11 luglio la compagnia di Giacomo Moscato delizierà i partecipanti con “Incipit”.

Il 18 luglio sempre nella zona Arena Beach, musica e teatro con Carla Baldini e l’Officina del Malcontento “Dentro le case”, ispirato al romanzo di Sacha Naspini “Le case del malcontento”.

Una grande festa si terrà il 20 luglio sul Lungomare Leopoldo II, al Cavallino, dove sarà allestito un palco per la festa “Summer Destionation” con dj set e vocalist. Il 21 luglio, invece, sarà la volta del Live Music Show “Sheer Sound 2019: Brazil” con dj set e percussionista.

Il 25 luglio, nella zona Beach Arena, andrà nuovamente in scena il teatro con Giacomo Moscato ed il suo “Mythos”.

Il 30 luglio, invece, nella zona Beach Contest, ci sarà il concerto “Men in Blues Experience”, mentre il 31 luglio tornerà la compagnia di Giacomo Moscato con “Metteva l’amore sopra ad ogni cosa”, spettacolo di teatro e musica ispirato al romanzo di Fulvia Perillo.

Ma l’estate di marina non è solo musica e teatro. Tra il 6 luglio e il 4 agosto, il tratto di spiaggia compreso tra gli stabilimenti balneari Pineta e Sirena sarà allestito per accogliere le manifestazioni sportive del Marina Beach Contest. Ecco, in dettaglio, il programma.

Sabato 6 e domenica 7 luglio

TORNEO ” OPEN NAZIONALE ” A MONTEPREMI – BEACH TENNIS

Organizzato dalla società: Asd Beach Tennis Toscana – Beach Tennis

Circa 70 coppie iscritte. Maschile, femminile, misto e under. Orario di utilizzo dei campi dell’arena e limitrofi: dalle ore 8 alle 20. Torneo Open a livello Italiano. Provenienza principale : Toscana ( Pisa – Lucca – Livorno – Grosseto ), Emilia Romagna, Lazio.

Sabato 20 e Domenica 21 Luglio

EVENTO ” SUMMER DESTINATION 5 ” – BEACH VOLLEY

Torneo Nazionale di Beach Volley a scopo benefico a favore del Ospedale di Grosseto ed altre Onlus e Associazioni

Organizzato dalla società: Enjoy Sport Life Asd – Beach Volley

Circa 55/60 squadre iscritte in 3 tornei: maschile, femminile e misto (circa 160 atleti). Orario di utilizzo campi della Arena e limitrofi dalle 9 alle 21. Provenienza principale: Toscana. Emilia Romagna, Lazio, Umbria, Lombardia, Veneto, Trentino, Sicilia.

Sabato 3 e domenica 4 agosto

TORNEO BVM ITALIA CENTRALE – BEACH VOLLEY

Organizzato dalla società: Beach Volley Maremma e Modena Eventi – Grosseto e Modena

Circa 60 Squadre partecipanti. Torneo amatori 2×2 maschile e femminile in collaborazione con Società della Emilia Romagna Modena Eventi. Utilizzo dei campi della Arena e limitrofi previsto dalle 9 alle 20. Provenienza principale: Grosseto e provincia, Toscana, Lazio, Emilia Romagna, Umbria.

“Sport e turismo, binomio fondamentale per Marina – commenta l’assessore allo Sport, Fabrizio Rossi -. Anche quest’anno siamo felici per aver rinnovato l’appuntamento sportivo del Beach Contest Marina. Numeri in crescita e grande visibilità per la frazione costiera. Lo sport è protagonista sul nostro litorale poiché consente di far arrivare in Maremma centinaia di persone che praticano sport di altissimo livello e vengono ad esibirsi in un contesto meraviglioso e attrezzato. Siamo consapevoli che la diversificazione nell’offerta turistica passa anche attraverso lo sport che sa essere inclusivo e accomuna tutte le età, dai più grandi sino ai bambini”.

“La Guardia Costiera – commenta il comandante Andrea Porzio – augura a tutti i partecipanti un buon torneo e a tutti gli spettatori un buon spettacolo. I nostri militari saranno impegnati in questi giorni anche per garantire che l’attività del torneo non contrasti con la regolare attività balneare. Auguri a tutti per una buona estate e ricordatevi che il numero per le emergenze in mare è 1530″.